ERISAADE | Navalnõi asemele uue jõulise opositsiooniliidri kerkimine on keeruline

Krossi sõnul ei tea me, kas Vene võim lasi Navalnõi otseselt täna tappa, kuid kaudselt on nad tema surmas igal juhul süüdi. Küsimus on selles, millist kohtlemist ja milliseid tingimusi pidi Navalnõi viimastel aastatel erinevates vanglates üle elama ning kokkuvõttes viisid need igal juhul tema surmani, rääkis Kross.