Eurosaadikud Navalnõi surmast. Riho Terras: see on klassikaline justiitsmõrv

Endine kaitseväejuhataja ja Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa) ütles Delfile, et kui Navalnõi surm on kindel, siis see on tema meelest väga klassikaline justiitsmõrv. „See ainult näitab, et praegune Venemaa režiim on absoluutselt kuritegelik. Minu arust tuleb väga laial tasemel kaaluda seda, et kui nüüd Venemaa toimuvad Putini määramise valimised, siis tuleks avalikult mitte tunnistada Putinit Venemaa presidendina.“

Terrase hinnangul tuleks muidugi karmistada sanktsioone Venemaa vastu, kuid see on jube keeruline. „Igal juhul annab see tunnistust, et kõik need sanktsioonid Venemaale on olnud õigustatud, kuna Venemaal toimib kuritegelik režiim.“

Terras sõnul on Vene valimiste tulemused ammu kokku lepitud ning ta ei usu, et Navalnõi surm seda kuidagi mõjutaks. „Vene opositsioon on täna juba väga killustunud ja väga keerulises olukorras. Enamus nendest toimetab juba välismaal selle kartuses, et nad vangistatakse ja siis surevad kahtlastel tingimustel. Kindlasti on see suur löök ka Venemaa opositsioonile.“

Terras ütles, et Vene sõjaväes pigem rõõmustatakse, et Navalnõi on surnud, mis on iseenesest juba ohtlik.

Toom: ma arvan, et keegi pole teda otseselt mõrvanud

Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom (Keskerakond) ütles, et muidugi on väga halb, kui 47-aastane mees, kes tervelt vangi saabus, peab seal surema. Tema sõnul on Navalnõi staabi ülem kirjutanud, et nemad ei ole veel saanud surma kohta ametlikku kinnitust, kuid tõenäoliselt nad selle siiski saavad.

„Vene opositsionäärid kirjutavad, et see on poliitiline mõrv. Ma arvan, et keegi pole teda mõrvanud sõnaotseses mõttes, aga see, et ta viidi sellesse seisundisse, see on selge. Muidugi see surm on Putini südametunnistusel,“ sõnas ta. Tema sõnul näitab Navalnõi surm, et need olud, kuhu ta viidi ei ole inimlikud.