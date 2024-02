Ivar Murd: Kino Sõprus sõbrakaart laiendab kinos käimise võimalusi

„Kino Sõprus liikmekaarte on kahte tüüpi: punane ja must kaart. Esimene neist on hinnalt veidi kallim, 249 eurot, ja annab kinokülastajale VIP-staatuse. Ehk siis võimaluse korraldada aastas üks kord enda privaatlinastus lisaks muudele soodustustele, mida pakub juba ka must kaart,“ ütleb Ivar Murd.

Milliseid soodustusi annab Sõpruse must ja punane sõbrakaart?

Musta kaardi hind on 99 eurot ja see kehtib terve aasta alates selle väljastamisest. Must kaart annab igakuiselt võimaluse osaleda ühel Sõpruse kino linastusel tasuta, lisaks saab igapäevaselt käia kinos soodushinnaga 6 eurot, seda Sõpruse kino enda korraldatud linastustel.

Üks kord aastas toimub kinos eriüritus „Members only“, kuhu on oodatud kõik kaardiomanikud. See leiab aset septembrikuus, mil on kino kõrghetk ja hooaja algus. Paljud väärtfilmid jõuavad kinno just siis. Punane kaart on, nagu juba mainitud, Sõpruse VIP-sõbrakaart, millel on kõik musta kaardi soodustused, lisaks saab iga punase kaardi omanik teha kinos ka ühe eraseansi aastas.

Kaua Sõpruse sõbrakaart kehtib ja kuidas selle kätte saab?

Sõbrakaart kehtib aasta ja selle saab kätte kino kassast. Kehtivusaja lõppemise järel on võimalik oma kaarti pikendada. Pärast kaardi tellimist läheb umbes nädal, et kaart kätte saada. Kaarti saab tellida ka kino kodulehelt, otsides sealt infot sõbrakaardi kohta.

Sõbrakaart on isikustatud ja seda saab kasutada vaid üks inimene, kelle nimele kaart tehtud on.

Kui suur on soodustus igale teie korraldatud seansile ja kas see kehtib ka näiteks juba sooduslinastuste puhul?

Meil on sooduspilet 6 eurot igale sõbrakaardi omanikule. Kahjuks ei kehti see allahindlus juba soodustustega piletitele. Nii et populaarsest Neljaka Neljapäeva hinnast enam alla ei saa, samuti ei saa tudengipileti omanikud soodsamat piletit kui kuus eurot, küll aga saavad nad kuus ühe tasuta linastuse pluss kõik muud soodustused.