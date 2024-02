Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Refom) tõdes, et ilmselt ei too Navalnõi surm Venemaal kaasa suuri protestilaineid. Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) kinnitas, et lääneriigid peavad Vene opositsionääri Aleksei Navalnõi surmale mõjusalt reageerima.