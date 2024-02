Stoicescu Navalnõi surmast: on üpris selge, et Moskvast tuli käsk vanglaametnikele

Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles Delfile, et 47-aastase Navalnõi tervis pidas vastu mürgitamisele novitšokiga, kuid mitte Venemaa kohutavale vanglaelule. „Siin võib üksnes spekuleerida muidugi, aga on üpris selge, et Moskvast tuli käsk vanglaametnikele seal, et pisut pingutada, et tema tervis ei peaks vastu Venemaa presidendivalimisteni. See on selge, et see on omamoodi maffialik signaal jälle.“