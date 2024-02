Mark Jakob meenutas möödunud aasta 29. aprilli. Tol päeval mängis ta enda sõnutsi keset päeva Aruküla staadionil sõpradega jalgpalli, kui äkki sai kõne ühelt noormehelt. Viimane rääkis, et õhtul on staadionihoone juures üks istumine, kuhu ka see seltskond on oodatud.