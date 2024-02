Leedu kodanik, keda kahtlustatakse Pärnumaal ja Tartumaal majades vargil käimises, tabati Saksamaal ja anti Eestile välja

Kuigi politseile olid võimalikud vargad mõne aja möödudes teada, siis et tegemist oli rahvusvahelise haardega varastega, võttis varaste kohta tõendite ja info kogumine omajagu aega. „Kogukonna ootused politseile on kõrged. See näitab usaldust meie vastu ja me hindame seda väga. Eks mingil hetkel laekus politsei suunal seetõttu ka kriitikat ja see on arusaadav, sest lühikese aja jooksul ühes piirkonnas korduvalt tegutsenud vargad riivasid inimeste turvatunnet tõsiselt,“ nendib Raspel.

„Meile teadaolevalt ei pannud mees vargusi toime üksi, vaid koos 33-aastase kaasmaalasega. Ka see Leedu kodanik on meile teada ja praegu rahvusvaheliselt tagaotsitav. Teda kahtlustame me lisaks tabatud kahtlustatavaga koos toime pandud tegudele veel mõnes Pärnumaal toime pandud sissemurdmises ja varguses,“ ütles Raspel. „Teiste riikide politseilt saadud infole tuginedes tegutsesidki mehed rahvusvaheliselt. Samasuguse käekirjaga vargusi on toime pandud mitmel pool Euroopas, näiteks Saksamaal, Inglismaal, Ungaris ja mujal. Teeme koostööd partnerasustustega meil ja mujal, et ka teine mees tabada. Loodame, et see aitab ka varaste tegudest puudutatud inimeste turvatunnet taastada.“