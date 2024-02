Lukašenka teatas diversantide vahistamisest Ukraina-Valgevene piiril

„Äsja lõppes terrorismivastane operatsioon, mida te isegi ei märganud. Ja see on hea, see ei ole teie asi. Teie peate rahulikult töötama, tegema oma tööd. Just lõppes tšekistide ja sõjaväelaste operatsioon, vahistati kõik diversandid ja nende hulgas on valgevenelasi,“ lisas Lukašenka.