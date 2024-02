43-aastasele Aleksandr Smirnovile esitati süüdistus seoses valetamisega FBI-le ja valeandmete tekitamisega. Ta vahistati eile Las Vegase Harry Reidi rahvusvahelises lennujaamas pärast välismaalt USA-sse saabumist, vahendab CNN.

Süüdistuse järgi oli Smirnovi jutt FBI-le fabritseering, kokkuvõte muidu tähtsusetutest ärikohtumistest ja kontaktidest, mis leidsid tegelikult aset, aga hiljem, kui ta väitis, ja nendel ei arutatud altkäemaksu Joe Bidenile.

Kongressi vabariiklased on käratsenud Smirnovi nüüd diskrediteeritud väidete ümber umbes aasta, kuigi nime ei ole nimetatud. Vabariiklased on sõdinud FBI-ga, et saada kätte memod selle kohta, mida Smirnov uurijatele ütles, ning on avalikustanud materjalid FBI vastuväidete kohta. Kongressi vabariiklased on nimetanud Smirnovi korduvalt usaldusväärseks ning seadnud tema kinnitamata väited Bideni-vastase ametikuriteo juurdluse keskmesse.

Ametikuriteo juurdlust teatavaks tehes ütles esindajatekoja tollane spiiker Kevin McCarthy, et usaldusväärne FBI informaator on väitnud, et perekond Bidenile maksti altkäemaksu. FBI kasutab nüüd osa nendest samadest memodest, mille kongressi vabariiklased avalikustasid, süüdistuses Smirnovi vastu.

„Me oleme kuid hoiatanud, et vabariiklased on ehitanud oma vandenõud Hunteri ja tema perekonna kohta üles valedele, mida on rääkinud poliitiliste agendadega inimesed, mitte faktidele,“ ütles Hunter Bideni advokaat Abbe Lowell.