Kreeka parlament legaliseeris samasooliste abielu

Parlamendis hääletas seaduse poolt 176 ja vastu 76 rahvaesindajat. Samasoolistel on nüüd seaduslikult lubatud ka lapsi lapsendada.

Peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles, et uus seadus kaotab tõsise ebavõrdsuse, vahendab BBC .

Kuid see on riiki lõhestanud, sest võimas õigeusu kirik osutab ägedat vastupanu. Selle toetajad korraldasid Ateenas protestiürituse.

Õigeusu kiriku peapiiskop Ieronymos ütles, et meede rikub kodumaa sotsiaalset ühtekuuluvust.

„Inimesed, kes on olnud nähtamatud, muutuvad lõpuks nähtavaks meie ümber ja koos nendega leiavad paljud lapsed lõpuks oma õigustatud koha,“ ütles peaminister parlamendis hääletuse eel toimunud arutelul.

„Reform muudab mitmete meie kaaskodanike elu paremaks, ilma et see võtaks midagi ära paljude elust,“ rääkis Mitsotakis.

„See on ajalooline hetk,“ ütles samasooliste vanemate rühmituse Rainbow Families juht Stella Belia uudisteagentuurile Reuters.

Viisteist Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on juba samasooliste abielu seadustanud. Kogu maailmas on see lubatud 35 riigis.