Trumpi esimene kriminaalprotsess algab 25. märtsil

Enne istungi algust väljaspool kohtusaali rääkides ütles Trump, et juhtum kujutab endast „valimistesse sekkumist“. Ta tunnistas, et üritas kohtuprotsessi algust edasi lükata ja ütles, et menetlus viib ta kampaaniateelt kõrvale.

Olenemata Trumpi advokaadi argumentidest jäi kohtunik Juan Merchan kindlaks - Trump veedab nädalaid kohtus selle asemel, et tegeleda oma valimiskampaaniaga. Kohtunik eeldab, et protsess kestab umbes kuus nädalat.

Trumpi süüdistatakse dokumentide võltsimise skeemis osalemises, et varjata oma endisele advokaadile Michael Cohenile tehtud makseid. Prokurörid väidavad, et Cohenit kasutati niinimetatud vahemehena ning maksed olid tegelikkuses Danielsile. Naine on väitnud, et tal oli Trumpiga afäär ja ta nõustus vahetult enne 2016. aasta valimisi 130 000 dollari eest vaikima.