Boriss Nadeždin kaotas kaks Venemaa keskvalimiskomisjoni vastu esitatud kohtuasja

Nadeždin teatas, et kaebab mõlemad otsused edasi ja esitab täiendava nõude keskvalimiskomisjonile, kes keeldus teda registreerimast presidendikandidaadiks.

Sellest olenemata pidi ta tunnistama, et tema võimalused kandideerida president Vladimir Putini vastu 15.-17. märtsi valimistel on langenud „täiesti nulli“.

Keskvalimiskomisjon teatas eelmisel nädalal, et Nadeždini esitatud toetusallkirjade seas oli 9000 kehtetut allkirja, sealhulgas ka surnud inimeste nimed. Sellest piisas tema diskvalifitseerimiseks. Venemaa valimisreeglid ütlevad, et potentsiaalsetel kandidaatidel ei tohi kehtetud olla rohkem kui 5% esitatud toetusallkirjadest.

Komisjoniga rääkides palus Nadeždin otsuse edasilükkamist, öeldes, et „tema taga on sajad tuhanded Venemaa kodanikud, kes andsid talle allkirja“. Keskvalimiskomisjon keeldus sellest.

Nadeždin ütles, et kuigi komisjon oli ta tehnilistel põhjustel blokeerinud, oli tema kampaanial suur mõju.

„Oleme avanud suure murrangu, oleme näidanud, et tohutu hulk inimesi riigis ei toeta seda kurssi, mida praegu rakendatakse, tohutu hulk inimesi soovib, et Venemaa oleks rahumeelne ja vaba,“ ütles ta.

Kriitikute sõnul on Putini tagasivalimine täiesti kindel, kuna ainsad inimesed, kes võiksid talle väljakutse esitada on vangis või elavad välismaal. Samuti on Venemaal keeletud suur osa sõltumatu meedia väljaannetest. Putin seisab silmitsi kolme parlamendis esindatud Kremli-sõbralike parteide poolt üles seatud kandidaadi sümboolse vastuseisuga.