Putin eelistaks USA liidrina Joe Bidenit. Trumpi sõnul on Putini kommentaar suur kompliment

„Venemaa president Putin tegi mulle just nimelt suure komplimendi,“ ütles Trump Lõuna-Carolina osariigis Põhja-Charlestonis toimunud kampaaniaüritusel.

„Ta ütles lihtsalt, et ta sooviks palju rohkem presidendiks Joe Bidenit kui Trumpi,“ jätkas ta. „See on nüüd kompliment. Ja muidugi ta ütleks seda,“ ütles Trump.

Trumpi kommentaar oli vastuseks Putini öeldule intervjuus Vene riigitelevisiooni korrespondendile. Nimelt ütles Putin, et Bideni tagasivalimine oleks Venemaa huvide jaoks parem valik. Ta lisas, et sellest olenemata teeb ta koostööd „iga USA juhiga, keda ameeriklased usaldavad“.

Trump märkis, et ta peatas oma ametiajal Nord Stream 2 ehituse, kehtestades sellele sanktsioonid ning pärast Trumpi lahkumist kiitis Biden ehituse heaks. Selle tõi Trump ka põhjusena, miks Putin Bidenit eelistaks.

„Ta tahab Bidenit, sest talle antakse kõik, mida ta tahab, sealhulgas Ukraina,“ väitis Trump Putini ja Bideni suhete kohta. „Tal on Bideni tõttu unistus saada Ukraina. Ainus president viimase viie seas, kes pole Venemaale midagi andnud, on president Donald J. Trump,“ sõnas ta kampaaniaüritusel.

Kampaania ajal on Trump korduvalt reklaaminud häid suhteid Putiniga, nimetades teda „targaks“. Trump on ka väitnud, et kui teda oleks teisele ametiajale valitud, poleks käimasolevat Ukraina-Venemaa sõda juhtunud.