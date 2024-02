Eesti asub kultuurikoostööle Araabia Ühendemiraatidega

Alliksaare sõnul on lepe kahe riigi vahelistes suhetes oluline samm, mis loob võimaluse mitmekülgsele koostööle. „Meie muusikud ja dirigendid on viimastel aastatel siin (AÜE-s) aktiivselt esinenud ning on publiku poolt soojalt vastu võetud. Tulevikus tiheneb see kultuurivahetus kindlasti veel, lausus ta.