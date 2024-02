Draamateater toob lavale pangandust raputanud rahapesuskandaalidest rääkiva suurprojekti „Rahamaa”

„Rahamaa“ lavastab Hendrik Toompere jr, kes on ennegi pangandusteemasid teatris käsitlenud. Tema sõnul on pangandus väga teatraalne, sest mäng käib suurtele panustele. „Siin toimunu võtab hästi kokku väljend „business as usual“. Tohutud kasumid, tohutud riskid, kuid moraalselt väga küsitav. Eestis toimunu pole mingi erand, vaid universaalne näide panganduse off-shore-maailmast. Just sedalaadi panganduse tõttu polegi näiteks võimalik vene oligarhidele mingeid toimivaid sanktsioone kehtestada,“ võtab Toompere jr lavastuse kesksed teemad kokku.

Näidendi autor Mehis Pihla on loo tarbeks uurimust teinud juba poolteist aastat. „Selles loos on täiesti jaburaid seiku, näiteks kuidas ühel hetkel Eestis 500-eurosed rahatähed otsa said, sest kõik olid reisikohvritega Venemaale tassitud, või kuidas üks kliendihaldur endale ööklubisse minemiseks hobuse rentis. Teisalt on rahasummad, mis siit läbi käisid, nii suured, et tänaseni selgub üha uusi skandaale, millesse see raha segatud oli.“ Pihla kirjutatud näidendi peategelasteks on mitte-residentidega tegelevad kliendihaldurid, kelle kaudu avaneb publikule sissevaade panganduse hämarasse telgitagusesse.