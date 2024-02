Iisraeli ministrid lükkasid tagasi Palestiina riigi loomise sõjajärgse plaani osana

Washington Post teatas neljapäeval, et Ühendriigid tegid koostööd Egiptuse, Jordaania, Araabia Ühendemiraatide, Katari ja Saudi Araabiaga, et välja töötada sõjajärgne plaan, mis hõlmaks kindlat ajakava Palestiina riigi loomiseks.

„Me ei nõustu selle plaaniga, mis ütleb, et palestiinlased väärivad auhinda kohutava veresauna eest, mille nad meie vastu korraldasid: Palestiina riik, mille pealinnaks oleks Jeruusalemm,“ ütles rahandusminister Bezalel Smotrich.

„Palestiina riik kujutab endast eksistentsiaalset ohtu Iisraeli riigile, nagu tõestati 7. oktoobril,“ ütles Smotrich, viidetes päevale, kui Hamas ründas Lõuna-Iisraeli linnasid. Ta lisas, et nõuab hiljem neljapäeval kogunevalt julgeolekukabinetilt selge seisukoha võtmist seoses Palestiina riiklusega.

Miljonid palestiinlased elavad erineval määral Iisraeli võimu all, kuid ainult murdosa neist on kodanikud. Palestiina omavalitsus on aastaid nõudnud Iisraeli okupatsiooni lõpetamist ja asulate laiendamist Läänekaldal, kus soovitakse moodustada riik, mis hõlmaks Ida-Jeruusalemma ja Gaza sektorit.