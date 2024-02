Politsei avab kaarte: miks pole hiljuti sünnitanud naist endiselt leitud? Mis on järgmised sammud?

Eelmise esmaspäeva ennelõunal kell 11.40 sai häirekeskus ootamatu sisuga kõne. Helistati Suure-Lähtrust ja kirjeldati, et kodu terrassil on surnud imik. Lapse tõi kohale perekoer. Otsekohe sõitsid välja kiirabi- ja politseiautod. Esmane ülesanne oli tuvastada, kas tegu on ikka imikuga. Isegi kogenud meedikutele ja korravalvuritele tundus uskumatu, et midagi taolist võiks juhtuda.