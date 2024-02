Reformierakonna uus plaan: peame olema oma kommunikatsioonis ühtsem ja alandlikum

Reformierakond saab aru, et neil on vesi ahjus. Reiting moodustab napilt üle poole alla aasta tagasi valimistel saavutatust. 26. jaanuaril pidas partei strateegiapäeva, et ühiselt tulevikuplaane arutada. Päeva viimane aruteluteema oli kommunikatsiooniplaan, mis peaks erakonna pikapeale raskest seisust välja tooma. Just nimelt pikapeale, sest saadakse aru, et kiiret väljapääsu täbarast olukorrast pole.