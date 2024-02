VIDEOD | Tsahkna: Tiit Riisalole esitatud süüdistused on minu jaoks kummalised

Kuigi personaalse riigi plaani juures on spekuleeritud ettevalmistuse faasis peamiselt ainult ühe ettevõte kaasamise tõttu nii kokkumängu- kui korruptsioonikahtlusi , on Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna sõnul olnud selle kontseptsiooni loomise juures kümneid inimesi ja kahtlused siinkohal paika ei pea.

„Minu jaoks on kummaline, et Tiit Riisalo majandus- ja IT-ministrina saab süüdistusi, miks ta kuulab ettevõtjaid ja võtab arvesse erinevate valdkondade inimeste arvamusi. Pigem on seda kogu aeg ette heidetud, et seda ei tehta,“ lausus Tsahkna.