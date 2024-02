Varro Vooglaid ja Markus Järvi pöördusid ERJK vastu kohtusse

Nende ettekirjutuste kohaselt kujutas SAPTK poolt riigikogu valimiste eelsel ajal ellu viidud teavituskampaania endast keelatud annetust neile.

ERJK seisukoha kohaselt tegi SAPTK oma kampaaniat ellu viies keelatud annetuse Vooglaiule ja Järvile, kuna nad kirjutasid SAPTK eestvedajatena alla sihtasutuse kampaaniamaterjalides sisalduvale pöördumisele, millega hoiatati, et kui valimiste järel moodustavad valitsuse Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, siis väga suure tõenäosusega asutakse abielu määratlust Eestis kehtivates seadustes ümber kirjutama ning tõmbama nn vaenukõne kriminaliseerimise teel koomale ka sõnavabaduse piire. ERJK hinnangul muutis see SAPTK kampaania Vooglaiu ja Järvi valimisreklaamiks.

Oma kaebuses selgitavad SAPTK asutajad ja eestvedajad, et niisugune hinnang on sügavalt meelevaldne. Tegelikult ei kujutanud SAPTK voldikud endast mitte nende või kellegi teise valimisreklaami, vaid olid reaalselt mõeldud kaitsma SAPTK põhikirjaliste eesmärkide sisuks olevaid ideaale, teatasid nad. „Reaalselt tegutsesid kaebajad oma rollis SAPTK juhtidena, täites kampaaniat ellu viies oma tööülesandeid ning SAPTK põhikirjast tulenevaid kohustusi, nagu nad on seda teinud pikka aega samal viisil, ning viies SAPTK teavituskampaania teadlikult ellu just sellises vormis, et seda ei saaks vähegi ausameelseks jäädes käsitleda osana kaebajate endi riigikogu valimiste kampaaniast,“ põhjendatakse kaebuses.

„SAPTK voldikute käsitlemine kaebajate valimisreklaamina on põhjendamatu, kuna esiteks ei olnud voldikutes esitatud üleskutset hääletada kaebajate või EKRE (mille nimekirjas kaebajad kandideerisid) poolt, teiseks ei olnud voldikutes mainitud, et kaebajad valimistel kandideerivad, ning kolmandaks ei saadetud voldikuid laiali isegi mitte valimisringkondades, kus kaebajad kandideerisid,“ toonitavad kaebajad, lisades et kui olnuks soov teha SAPTK voldikutega kaebajatele või EKRE-le valimisreklaami, oleks kõigi kolme punkti osas talitatutud vastupidiselt.