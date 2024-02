Keskerakond on riigikogu juhatuse peale pahane. Pöörduti õiguskantsleri poole

Korobeinik soovis ise saada rahanduskomisjoni liikmeks ja hiljuti see tal ka õnnestus. Komisjonides on kombeks, et esimees on koalitsioonist, aseesimees aga opositsioonist. Ja selle inimese valivad siis osapooled üldiselt ise. Siiani on rahanduskomisjonis aseesimees Jaak Aab ehk praegune sots. Ametlikult on ta siiski riigikogus nn aknaalune, kes ühtegi fraktsiooni ei kuulu.

Keskerakonna fraktsioonis on tänaseks päevaks kuus liiget. On kaks aseesimeest, aga uut esimeest pole valitud. Korobeinik aga ütles, et enne nad fraktsiooni juhti ei vali, kui kõik pole komisjonidega selge. Ta märkis, et neil on väga väike fraktsioon ja just töökoormuse osas on jaotus oluline.