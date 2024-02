Valitsus algatas kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu. Valikus on neli asukohta

„ Laskemoona tootmine Euroopas on tõusutrendis, ent vajadused on jätkuvalt suuremad kui tootmisvõimsused. Meie oleme omalt poolt valmis looma kõik eeldused selleks, et ka Eestis oleks laskemoona tootmine võimalik,“ ütles Pevkur.

„Hetkel on valikus neli asukohta, millest sobivaim leitakse riigi eriplaneeringuga. Riigi eriplaneering on vajalik, sest pargil on oluline ruumiline mõju, selle loomise vastu on suur riiklik huvi ning me peame leidma sobiva asukoha maakonnaüleselt,“ selgitas kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.