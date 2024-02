VIDEO ja BLOGI | Tsahkna: Venemaa vahistamiskäsk pole naljaasi

Juttu tuli nii personaalsest riigist kui ka sellest, et Venemaa siseministeerium lisas Kaja Kallase tagaotsitavate nimekirja.

Tsahkna ütles, et Venemaa vahistamiskäsk pole naljaasi. „Tegu on tõsise asjaga. Ühtepidi on see Venemaa hirmutamine ja me peame seda võtma tõsiselt,“ ütles ta.

Personaalse riigi visiooni kohta ütles Tsahkna, et majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo on olnud kõva surve all, mis puudutab personaalset riiki. Tsahkna sõnul on tegemist visiooni, mitte IT-projektiga. „Ma avan tausta, sest ma olen protsessi juures. Vastab tõele, et väga paljud Eesti inimesed on tegelenud selle visiooniga. Osad ettevõtjad on kindlasti toetanud Eesti 200 erakonda, nad on toetanud ka teisi erakondi, nad on teinud seda avalikult. Need väited mis on hakanud levima, et kuskil on huvide konflikt, need ei vasta tõele,“ ütles ta.

Enda arvamust avaldas sel teemal ka peaminister.

„Ma igati toetan e-teenuste arendamist, seda me oleme teinud pikalt ja see on Eesti tugevus. Me arendame neid teenuseid edasi kindlasti nii, et võtame arvesse personaalse riigi põhimõtteid, selles me oleme koalitsioonis kokku leppinud. Enne kui me 200 miljonit kuskil laenuna eraldame siis peavad olemasolevad eurorahad ja välisvahendid olema kasutatud võimalikult ruttu e-riigi edasi arendamiseks,“ märkis Kallas.

Kallas lisas, et nii tema kui ka rahandusminister Võrklaev tahavad näha, mis oleks personaalse riigi puhul reaalne kokkuhoid ja mida sellega saavutataks. „Aga ma usun, et tähtis on see, et oleks selge piir, mis puudutab erakonna asja ja riigi toimeprotsesside toimimist, aga selge on see, nagu Eesti 200 juht selgitas, et neid ideid on esitatud. Ma tervitan seda ajakirjanduse huvi, ma arvan, et Eesti on nii väike riik ja nii avatud riik, et need küsimused saavad vastused,“ ütles ta.

