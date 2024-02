Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan väljendas hiljem ajakirjanikega rääkides Turneri avalduse üle üllatust ja ütles, et kohtub peagi „kaheksa kambaga“ („gang of eight“ – kongressi liidrid, kellel on eriline ligipääs salastatud briifingutele). Sullivan ei paljastanud, millest kohtumisel räägitakse.