Riigikogu aseesimees neelas alla Hiina spinni ja seadis kahtluse alla Eesti jõuametite hoiatused

Välisluureamet hoiatas oma värskes aastaraamatus , et Hiina on viimase aasta jooksul selgelt intensiivistanud Euroopa-suunalist mõjutustegevust, kutsudes oma poliitikate edendamiseks Euroopa riikide ametnikke muu seas Hiinasse tutvumisreisidele, mille maksab tihti ka täielikult kinni.

„Hiina eesmärk on muuta selliste turismipakettide abil Euroopa Liidu ametnike hoiakuid Hiina suhtes positiivsemaks. Ühtlasi on Hiina kommunistlik partei seadnud ülesandeks tihendada poliitilisi suhteid samameelsete välismaalaste ja parteidega,“ teatas välisluureamet, tuletades selle taustal meelde, et Hiina värbab välismaalasi just Hiinas.