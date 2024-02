Korruptsioonivaba Eesti arvates on personaalse riigi plaan ebaeetiline

"Selle tulemus halvimal juhul võib viia tõesti selleni, et avalikku raha ei kasutata optimaalselt, meie kõigi ühiseid vahendeid, neid suunatakse võib-olla lähtuvalt kellegi erahuvidest, ärihuvidest. Ühes demokraatlikus tugevas õigusriigis asjad lihtsalt nii ei käi," ütles Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Miriam Tõnismägi, lisades, et korruptsiooniohust on siiski veel vara rääkida.

"Täna hommikul seda lugu lugedes ja neid dokumente lugedes peab tunnistama, et ega see hea välja ei paista. Minu mure on eeskätt selles, et tegelikult meie e-riik on päris tugev. /.../ Ehk et me nüüd selliste käikudega, kus tekivad kas põhjendatud või põhjendamatud kahtlused, ei seaks löögi alla kogu meie e-riigi arendust ja järgmisi tegevusi," kommenteeris Võrklaev ERR-ile.