Johnsoni sõnul ei kiirustata Ukraina abipaketti heaks kiitma

Johnson esines hommikusel esindajatekoja vabariiklaste koosolekul suletud uste taga. Suur osa vabariiklasi on joondunud Donald Trumpi seisukohtadega, kes on vastu senati poolt heaks kiidetud välisabile Ukrainale võitluses Venemaa sissetungi vastu.

Johnsoni sõnul ei tee senati pakett midagi, et kindlustada USA-Mehhiko piiri, mis on olnud esindajatekoja prioriteet. Tema sõnavõtt seab välisabipaketi tõsiste kahtluste alla, hoolimata sellest, et see kiideti sel nädalal demokraatidest ja vabariiklastest senaatorite kahepoolse hääletusega heaks.