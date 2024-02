Põhja-Eesti ühistranspordijuht tahab pensionäridele ja õpilastele bussisõidu tasuliseks teha

Aga see vajab lisaraha. Arvestades uusi liinikilomeetreid ja seda, et vedajatega sõlmitud lepingud muutuvad niikuinii kallimaks, läheks Niliski sõnul viie aasta pärast vaja umbes 15 miljonit täiendavat eurot.

"Kui me vaatame täna, et rongis maksavad kõik sõitjad nii, et pensionärid ja õpilased saavad soodustust, siis maakonnabuss on neile ju tasuta," rääkis Nilisk ERRile. "Tõenäoliselt tuleb teha ka kõikide bussisõitjate jaoks sõit tasuliseks."

"Me oleme arvestanud sellega, et kui me teeme kõikidele sõitjatele piletihinna, siis circa 20 protsenti sõitudest väheneb," tõdes Nilisk kuid lisas, et tänastest bussisõitjatest ei pea 68 protsenti piletit ostma. "Ehk tegelikult on kogu see raha peidus seal tasuta osas."