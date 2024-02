Esimesed ROG Nebula ekraaniga mänguritele mõeldud sülearvutid

Tehisintellekt viib jõudluse uutesse kõrgustesse

Kuni AMD Ryzen ™ 8000 seeria protsessoriga ja AMD Ryzen AI toega Zephyrus G14 on valmis tulevikuks, toetades Windows Studio tootlikkuse tööriistu, nagu automaatne kadreerimine, silmakontakti korrigeerimine ja täiustatud taustaefektid videokõnedes. Zephyrus G14-l on ka kuni NVIDIA GeForce RTX ™ 4070 sülearvuti graafikaprotsessor, millel on juurdepääs täiustatud funktsioonidele, nagu DLSS 3.5, Frame Generation ja Ray Reconstruction, et parandada visuaalsust ning tundlikkust kõige nõudlikumates mängudes.

Zephyrus G16 seevastu on kuni Intel Core ™ Ultra 9 protsessoriga 185H, millel on 11 TOPSI tehisintellekti arvutusvõimsust, ning kuni NVIDIA GeForce RTX 4090 sülearvuti GPU-ga, mis tagab uskumatu jõudluse kõigis uusimates mängudes ning loomingulistes rakendustes. Spetsiaalsete tehisintellekti toega tööriistadega, nagu Omniverse ® ja Stable Diffusion, saavad kasutajad pilves pikad järjekorrad vahele jätta ja luua pilte kohapeal vaid mõne sekundiga. Videotöötluse ja 3D-renderduse projektid on tehisintellekti kiirendusega üle kahe korra kiiremad, tarbides samal ajal vähem energiat, mis pikendab aku tööiga. See riistvara, millel on täielik juurdepääs uusimatele tehisintellektiga kiirendatud tehnoloogiatele, suudab hõlpsasti käsitseda kõige värskemat loometarkvara ja mänge.

Esimesed ROG Nebula ekraaniga ROG OLED mänguritele mõeldud sülearvutid

OLED on kohal. ROG-il on hea meel teatada, et Zephyrus G14 ja Zephyrus G16 on mõlemad varustatud esimeste OLED-paneelidega, mis kaunistavad ROG-i mängimiseks mõeldud sülearvutit. Zephyrus G14-l on 3K eraldusvõime, 120 Hz paneel ja Zephyrus G16-l on 2,5K 240 Hz ekraan. Mõlemad seadmed pakuvad kiiretesse mängudesse uskumatut visuaalset täpsust ja pildikvaliteeti. Tõeliste mänguritele suunatud sülearvutitena on ROG-il ka au teatada, et tänu partnerlusele Samsungi ja NVIDIAGA on need juhtivad sülearvuti OLED-paneelid, millel on G-SYNC-i tugi, pakkudes uskumatut liikumise selgust isegi siis, kui kaadrisagedus hetkeks langeb.