Peaprokurör Andres Parmas: tuleb arvestada riskiga, et mõni riik nõustub Kaja Kallase Venemaale välja andma

Parmas rõhutas, et Kallase tagaotsitavaks kuulutamine on räige poliitiline rünnak ning sekkumine teise riigi suveräänsusesse. „Kui see on üldse tõeline,“ lisas Parmas, selgitades, et praegu teatakse peaministri kriminaalmenetlusest vaid Vene meedia kaudu, ühtlasi pole venelaste andmebaasis Kallase kuriteokoosseisu märgitud.