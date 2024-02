Venemaa esindajad kutsuti välja ka Lätis ja Leedus: sekkumine siseasjadesse, vastuolus rahvusvahelise õigusega

Kohtumisel väljendas Läti välisministeeriumi kahepoolsete suhete esimese osakonna direktor Uldis Mikuts kategoorilist protesti ning mõistis hukka oma rahvusliku jurisdiktsiooni Lätile laiendamise praktika Venemaa poolt. Mikuts rõhutas, et Venemaa katseid kasutada ekstraterritoriaalset kriminaaljurisdiktsiooni võib hinnata sekkumiseks Läti siseasjadesse ja vastavalt sellele on need vastuolus ÜRO hartaga.