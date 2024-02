Kallas selgitas täna Delfile, et valutum oleks tõesti tõsta juba olemasolevaid makse, aga tegelikkuses on meile kogu aeg OECD poolt soovitatud, et kehtestada võiks varamaksud, mida seni Eestis pole olnud. Kallas nentis ka, et riigieelarve on kehvas seisus. Ta ütles, et suuri riigikaitsekulutusi on vaja, kuna julgeolekuolukord on praegu säärane. „Oleme sunnitud ka maksumaksjalt suuremat panust küsima.“