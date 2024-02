VIDEO | Automaksu eelnõu läbis esimese lugemise. EKRE üritas Võrklaeva etteastele pidurit tõmmata pentsiku heliga. Grünthal trügis kõnepulti

Isamaa ja EKRE lööklause kattub. „„Stopp automaksule“ on Isamaa selge sõnum. Seda maksu ei ole mõistlik kehtestada. Majanduslanguse ajal ei tohi makse tõsta. Ja me näeme ka ühiskonna reaktsioonides seda, et see on ühiskonnale vastukarva,“ lausus partei juht Urmas Reinsalu.