Stoltenberg: sel aastal täidab NATO kaitsekulutuste eesmärgi 18 liikmesriiki

„Ma ootan, et 18 liitlast kulutab sel aastal kaks protsenti oma SKT-st riigikaitsele,“ ütles Stoltenberg pressikonverentsil Brüsselis, lisades, et üldine sõjaline kulutamine on teel järjekordse rekordi poole, samal ajal, kui Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu on jõudmas kolmandasse aastasse, vahendab Reuters.