Välisministeerium kutsus Kaja Kallase tagaotsimise kuulutuse tõttu välja Venemaa ajutise asjuri

Välisministeeriumi esindaja avaldas Venemaa ajutisele asjurile nördimust, et Eesti ametiisikute nimed on kantud Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate inimeste nimekirja.

Välisministeerium palus asjurilt sellele infole kirjalikku selgitust.

Ühtlasi informeeris välisministeerium Venemaa esindajat, et sellised sammud Venemaa riigi poolt ei avalda meie poliitikale soovitud mõju ning Eesti ei muuda oma suunda Ukraina toetamisel.

Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate andmebaasis ei ole näidatud, millise paragrahvi alusel Kallast ja Peterkopi taga otsitakse. Varem nõudis Venemaa uurimiskomitee esimees Aleksandr Bastrõkin oma alluvatelt, et nad kontrolliksid Eesti võimude tegevust seoses tankimonumendi mahavõtmisega Narvas.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa siseministeerium kuulutas Kallase ja teised kõrgetasemelised ametnikud tagaotsitavaks, sest nad on vastutavad otsuste eest, mis on sisuliselt ajaloolise mälu teotamine, ja vaenuliku tegevuse eest Venemaa suhtes, vahendab Interfax.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova teatas Telegramis, et Venemaa siseministeerium kuulutas Kallase ja Peterkopi tagaotsitavaks Nõukogude sõdurite mälestusmärkide hävitamise eest.

Kallas: see on tavapärane hirmutamistaktika

„Vene Föderatsiooni käik ei ole üllatav, see on nende tavapärane hirmutamistaktika. Me jätkame seniseid samme – Ukraina toetamist, Euroopa kaitse tugevdamist, Vene propaganda vastu võitlemist,“ kirjutas Kaja Kallas sotsiaalmeedias.

„Venemaa arvab, et fiktiivne vahistamiskäsk aitab Eestit vaigistada – ma ei vaiki, jätkan jõuliselt Ukraina toetamist ja seisan Euroopa kaitse tugevdamise eest.“

Ta lisas, et Venemaa on läbi ajaloo looritanud oma repressioone niinimetatud õiguskaitseorganite kaudu. „KGB vahistamiskäsk on korra ajaloos mu pere suhtes ka väljastatud,“ näitlikustas ta.

„Olen ikka öelnud, et Vene režiimi kriminaalne tööriistakast ei ole muutunud. Meie tegevust nende hirmutamine ei väära.“