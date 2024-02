GRAAFIK | Millised liitlased ei täida NATO kaitsekulude kokkulepet ja kes kulutavad heldemalt?

Ühe tõlgenduse järgi pidas Trump silmas NATO riikide kokkulepitud kaitsekulude piirmäärani jõudmist, mis peaks olema vähemalt 2% SKT-st. Teiste versioonide järgi mõtles ekspresident oma avaldust sõna-sõnalt või kasutas seda lihtsalt värvika retoorikana. Osad kommenteerijad on väitnud, et Trump uuesti ametisse saades tegelikult NATO-t kõigutama ei hakkaks, kuna allianss ei lagunenud ka tema eelmisel ametiajal. Aga arvatud on ka seda, et tema NATO-vastasus on tõsine ja ei pruugi sõltuda liitlaste edasisest käitumisest.