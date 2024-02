Kallas riigikogu infotunnis: ei tahaks automaksu kehtestada, aga meil on vaja riigikaitsesse rohkem investeerida

Peaminister Kaja Kallas ütles riigikogu infotunnis automaksu puudutavatele küsimustele vastates, et praegust julgeolekukorda arvestades on vaja riigikaitsesse rohkem investeerida ja seetõttu on vaja maksumaksjate suuremat panust.

Kallas märkis saadikute küsimustele vastates, et valitsus on suurendanud riigikaitsekulutusi, et riigi turvalisust ja kaitsevõimet tagada. Ta rõhutas, et valitsus saab kulutada ainult maksumaksjatelt laekunud tulu. Kallase sõnul on oodatav tulu automaksust 236 miljonit eurot. Ta viitas, et automaksu kehtestamist on soovitanud ka Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

Peaminister rõhutas, et autodele tehtavatest kuludest nagu kütus, kindlustus ja remondikulud moodustab automaks umbes kahe protsendi suuruse osa. Kallas tõi näiteks, et kümne aasta vanuse sõiduki eest tuleb automaksu maksta 14 eurot kuus. „15-aastase sõiduki puhul on see seitse eurot kuus ja vanema kui 20-aastase sõiduki puhul on see neli eurot kuus,“ sõnas Kallas.

Kallas kinnitas, et temagi ei tahaks automaksu kehtestada, ent viitas, et praeguses julgeolekuolukorras on vaja riigikaitsesse rohkem investeerida, mistõttu on vaja ka maksumaksjatelt suuremat panust riigi rahakotti, et vältimatult vajalikke kulutusi teha.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles Riina Solmani küsimusele vastates, et riigieelarve on defitsiidis ning tuleb leida tasakaal kulude suurendamise ja tulude vahel, et vältida võlaspiraali sattumist. Rahandusministri sõnul on automaksu peamine eesmärk vähendada autostumist, suunata inimesi kasutama keskkonnasõbralikumaid autosid ja toetada säästlikumat liikumist. Ta lisas, et mootorsõidukimaksu tulud lähevad riigieelarvesse, toetades ka ühistranspordi ja teedeinvesteeringute suurendamist.