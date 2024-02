Sõrskõi ja Umerov külastasid Avdijivkat ja Kupjanskit ning lubasid tugevdusi

„Operatiivolukord on äärmiselt keeruline ja pingeline. Vene okupandid jätkavad oma jõupingutuste suurendamist ja neil on arvuline ülekaal isikkoosseisus. Nad ei loe kaotusi ja jätkavad „liharünnakute“ taktikat,“ kirjutas Sõrskõi.

„Töö tulemusena langetati rida tähtsaid otsuseid, mis on suunatud meie sõjaväeosade lahinguvõimaluste suurendamisele ja vaenlase tegevuse ennetamisele. Me teeme kõik võimaliku, et mitte lasta vaenlasel liikuda meie territooriumi sügavusse ja hoida hõivatud positsioone. Vaatamata keerulisele olukorrale tekitavad Ukraina kaitsejõud vaenlasele olulisi kaotusi,“ teatas Sõrskõi.