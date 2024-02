VIDEO | Ukraina lasi Mustal merel põhja Vene dessantlaeva

Telegrami kanalisse „Krõmski veter“ ilmus varem informatsioon, et Alupka-Katsiveli piirkonnas põleb midagi merel. Samuti teatati, et selles piirkonnas lendab madalal mere kohal kaks helikopterit Mi-8.

Tsezar Kunikov on Venemaa Musta mere laevastiku andmetel projekti 775 suur dessantlaev. Selle pikkus on 112,5 meetrit ja laius 15 meetrit. Laeva süvis on 3,7 meetrit. Meeskonnaliikmeid on 87.