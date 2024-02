USA esindajatekoda esitas sisejulgeolekuministrile lõunapiiri asjus ametikuriteo süüdistuse

Mayorkas on esimene USA kabineti minister ligi 150 aasta jooksul, kellele on ametikuriteo süüdistus esitatud, vahendab Associated Press.

President Joe Biden nimetas juhtunut „jultunud erakonnapoliitika ajamise põhiseadusevastaseks aktiks, mis on suunatud austusväärse riigiametniku vastu, et mängida poliitilisi pisimänge“.

Esindajatekoja sisejulgeolekukomitee esitas Mayorkasele kaks süüdistusartiklit, väites, et ta on tahtlikult ja süstemaatiliselt keeldunud kehtestamast olemasolevaid sisserändeseadusi ning on rikkunud avalikku usaldust, valetades kongressile ja öeldes, et piir on kindel.