Eestis otsib tööd enam kui 50 000 inimest

Töötukassa juht Meelis Paavel ütles ERRile , et kui graafikuid vaadata, siis jookseme praegu pisut paremal tasemel, kui 2021. aastal, mil koroonaga seoses hulgaliselt inimesi kaotas töö. Praegused numbrid ei ole Paaveli sõnul kõige mustemad.

Eesti Pank prognoosis möödunud aasta lõpuks, et selle aasta töötuse määraks kujuneb üheksa protsenti. See tähendab ka, et kui aasta lõpus peaks töötus vähenema, siis peaks keskpanga pakutud stsenaariumi täitumisel kevadel töötus ka üle 10 protsendi jõudma.