Reitingud: Isamaa toetus tõusis rekordtasemele, Eesti 200 langes valimiskünnise juurde

SDE toetus on kuue nädalaga tõusnud 6,3 protsendipunkti võrra, kuid viimased tulemused näitavad tõusu pidurdumist. Keskerakonna toetus on langenud nädalaga 1 protsendipunkti ning viimase viie nädalaga 4,8 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus on kahe nädalaga langenud 1,1 protsendipunkti võrra ning on nüüd valimiskünnise piiril.