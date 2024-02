„See on häbiväärne ja ebaameerikalik.” Biden andis Trumpile NATO teemal raevuka vastulöögi

„Endine president on andnud maailmale ohtliku ja kui aus olla, siis ebaameerikaliku signaali. Kõigest mõni päev tagasi esitas Trump Putinile kutse tungida kallale mõnele meie liitlasele, NATO-liitlasele,” kõneles Biden. „Kas te suudate ette kujutada, et seda ütleb Ameerika Ühendriikide endine president? Kogu maailm kuulis seda. Ja kõige hullem on see, et ta mõtleb seda tõsiselt.“

Biden märkis, et ükski USA president ajaloos ei ole kunagi kummardanud Venemaa diktaatori ees, vahendasid USA meediakanalid ja The Guardian. „Las ma ütlen seda nii selgelt kui võimalik: mina ei tee seda kunagi. Jumal hoidku, see on rumal, see on häbiväärne, see on ohtlik. See on ebameerikalik. Kui Ameerika annab oma sõna, siis see peab midagi tähendama. Niisiis - kui me võtame kohustuse, siis me peame sellest kinni. Ja NATO on püha kohustus,” kinnitas USA president.