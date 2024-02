„Ole tugev, Kaja!“ Euroopa tipp-poliitikud seisavad Kremli poolt tagaotsitava peaministri seljataga

Teisipäeva hommikul selgus, et Venemaa valitsus on teiste seas kuulutanud tagaotsitavaks Eesti peaministri Kaja Kallase ja riigisekretär Taimar Peterkopi. Interfaxi teatel ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et tagaotsitavad vastutavad otsuste eest, mis on sisuliselt ajaloolise mälu teotamine, ja vaenuliku tegevuse eest Venemaa suhtes.

Kallas ise ütles oma tagaotsitava staatuse kohta, et see on Venemaa tavaline hirmutamistaktika. „Venemaa arvab, et fiktiivne vahistamiskäsk aitab Eestit vaigistada – ma ei vaiki, jätkan jõuliselt Ukraina toetamist ja seisan Euroopa kaitse tugevdamise eest,“ kinnitas ta.

Sotsiaalmeedias on Kallasele toetust avaldanud mitu kõrgel kohal poliitikut. Hispaania peaminister Pedro Sánchezi sõnul on Putini samm järjekordne tõestus Kallase julgusest ning Eesti eesrindlikkusest demokraatia ja vabaduse kaitsel. „Ta ei kiusa meid,“ sõnas Sánchez Putini kohta ja kinnitas, et Hispaania rahvas seisab ühes Euroopaga Kallase seljataga.

Esmaspäeval Eestit külastanud Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola julgustas Kallast eesti keeles. „Ole tugev, Kaja!“ kirjutas Metsola, viidates peaministri postitusele, kus too vankumatuks jäämist lubab.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel sõnas, et Kallas saab oma tagaotsitava staatust aumärgina kanda. „Saad kanda kohta Venemaa tagaotsitavate nimekirjas aumärgina nende väärtuste ja printsiipide kaitsmise eest, millele Euroopa Liit rajati. Meid ei hirmuta Kremli sõjaähvardused. Ja seisame üksmeelselt koos sinuga,“ lausus Michel Kallasele suunatud postituses.