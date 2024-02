Pakistani peaminister eitas parlamendivalimiste tulemuste võltsimist

Peaministri kohustusi täitev Anwaar-ul-Haq Kakar rõhutas, et kõikidele erakondadele olid võrdsed võimalused, sealhulgas vangistatud endise peaministri Imran Khani parteile. Ta juhtis ka tähelepanu sellele, et 2018. aasta valimistulemuste teatavaks tegemine võttis aega 66 tundi.

Kakar ütles pressikonverentsil, et internetiteenus peatati turvakaalutlustel valimispäevale eelnenud rünnakute tõttu. Ta ütles, et võib endale lubada tulemuste avaldamisega viivitamist, „kuid mitte terrorismi“.

Kakar ütles, et valimised olid suures osas rahumeelsed, vabad ja õiglased. Ta lisas, et inimestel on lubatud korraldada rahumeelseid meeleavaldusi, kuid hoiatas, et vägivaldsete meeleavalduste korral võetakse kasutusele meetmeid.