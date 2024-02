Transpordiamet: teeolud on väga keerulised, vaid kahes maakonnas valitsevad head sõidutingimused

Transpordiameti andmeil jätkub pärastlõunal Eestis lume, lörtsi ja jäävihma sadu. Maanteed on endiselt väga libedad ja mitmel pool ka lumised. Paljud kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on kaetud jääga ja raskesti läbitavad. Ainult Lääne- ja Ida-Virumaal on suuremad maanteed kuivad või soolaniisked ja sõidutingimused on seal head. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.