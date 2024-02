Transpordiamet: teeolud on väga keerulised, ainult kahes maakonnas valitsevad head sõidutingimused

Transpordiameti andmeil jätkub pärastlõunal Eestis lume-, lörtsi- ja jäävihmasadu. Maanteed on endiselt väga libedad ja mitmel pool ka lumised. Paljud kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on kaetud jääga ja raskesti läbitavad. Ainult Lääne- ja Ida-Virumaal on suuremad maanteed kuivad või soolaniisked ja sõidutingimused on seal head. Õhutemperatuur on 0 kuni –5 kraadi.