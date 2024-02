Põhiseaduskomisjon keeldus sisuliselt arutamast petitsiooni „Kaja Kallas peab tagasi astuma!“

Keskerakond algatas novembris pöördumise „Kaja Kallas peab tagasi astuma!“, millele koguti 28 278 allkirja. Riigikogu põhiseaduskomisjon, mis pidi täna pöördumist arutama, loobus sisulisest arutelust ja lükkas ettepaneku tagasi.

Keskerakonna fraktsiooni liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on komisjoni otsus vastuvõetamatu. „Põhiseaduskomisjoni otsus jätta 30 000 allkirjaga petitsioon lihtsalt läbi vaatamata näitab, et koalitsioon eirab ühiskondlikku arvamust ja devalveerib petitsiooni ideed,“ lausus ta. „Põhiseaduskomisjoni enamus, eesotsas esimehe Hendrik Terrasega on andnud selge signaali, et rahva arvamus ei ole neile oluline.“

Kovalenko-Kõlvart lisas, et sama juhtus automaksuvastase petitsiooniga. „Küsitlused näitavad, et kaks kolmandikku Eesti rahvast on peaminister Kaja Kallase jätkamise vastu,“ nentis ta. „Oleks aus, kui iga saadik saaks riigikogu täiskogu istungil selles küsimuses oma seisukohta väljendada“

Terras: sarnane pöördumine tehti kaks kuud tagasi

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Terrase (Eesti 200) sõnul vastab Kovalenko-Kõlvarti väide ainult osaliselt tõele. Ta selgitas, et põhiseaduskomisjonis arutati täna, kas vaadata petitsioon sisuliselt läbi või mitte.

„Kui samasisuline ettepanek on tehtud vähem kui kahe aasta jooksul uuesti, on selge, et komisjon lükkab ettepaneku tagasi,“ rääkis Terras ja lisas, et viimati toimus sisuline arutelu sarnase petitsiooni üle mullu detsembris. Toona oli tegu rahvaalgatusega ning ka see pöördumine lükati tagasi.

Terrase sõnul võib põhiseaduskomisjon sisulisest arutelust keelduda kahel tingimusel. Lisaks juba nimetatud kahe aasta ajaraamile tohib arutamast loobuda ka siis, kui ettepanek on ilmselgelt põhiseadusvastane.