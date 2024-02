PPA-st kinnitati Delfile, et kuigi ilmastikuolud on praegu väga muutlikud, möödus öö liikluse vaates õnneks pigem rahulikult. Küll aga juhtus eile õhtul kella 19 ajal liiklusõnnetus Võru linnas, kus 58-aastane mees juhtis sõiduautot Honda CR-V ja sõitis ülekäigurajal otsa teed ületanud 64- ja 44-aastasele naisele. Jalakäijad toimetati haiglasse.

Täna on üle Eesti olnud ka väiksemaid liiklusõnnetusi, mis suuremal või vähemal määral on seotud libedusega, kuid õnneks on inimesed pääsenud ilma suuremate vigastusteta.