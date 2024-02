VIDEO | Välisluureameti peadirektor: Vene elanikkonna hulgas on levima hakanud sõjaväsimus

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin rääkis Delfile, et võrreldes eelmise veebruariga, mil ilmus eelmine välisluureameti aastaraamat, on muutusi toimunud vähe.

„Venemaa jätkab oma sõda Ukrainas, ta investeerib sinna üha rohkem ressurssi. Võib-olla selline huvitavam muutus Venemaa sees või trend, mida me näeme, on väike sõjaväsimuse levik elanikkonna seas, mis ei ole hetkel veel kriitiline, aga see on aspekt, millega Venemaa peab üha rohkem tegelema ja sinna ressurssi panema,“ rääkis Rosin.